Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) 14 сентября отклонил жалобу владельца авто и отменил постановление Вильнюсского окружного административного суда за май 2022 г. (по этому постановлению мужчине должны были выплатить 500 евро).

По данным ГАСЛ, у суда нет данных, подтверждающих, что муниципалитет неправильно провел инвентаризацию зеленых насаждений.



"В данном случае незаконные действия ответчика не доказаны", – сказано в постановлении суда.

ГАСЛ подчеркнул, что Верховный суд Литвы неоднократно отмечал, что муниципалитет отвечает только за растения на государственной и муниципальной земле, поэтому при оценке ущерба надо учитывать, на какой земле росло дерево, нанесшее ущерб - на частной или государственной.

Владелец авто требовал у муниципалитета почти 2000 евро за поврежденный автомобиль, на который в марте 2020 г. упал тополь. Машина стояла на государственной земле на ул. Шлайто. Однако дерево росло на участке земли, которую отец пострадавшего самовольно огородил, чтобы сын мог оставлять там автомобиль.



"Компания "Вильнюсский общественный транспорт", которая арендует землю у муниципалитета рядом с упавшим тополем, также обратила внимание на то, что пострадавший указал, что дерево было с сухими сучьями и повреждено грибком", – сказано в постановлении суда.

Поэтому, по мнению компании, пострадавший владелец BMW знал, что состояние дерева неважное, но продолжал самовольно пользоваться не принадлежащим ему участком земли для парковки, и никуда не обращался с просьбой убрать больное дерево.

Пострадавший просил компенсацию, потому что считал, что муниципалитет обязан присматривать за деревьями, обрезать их и удалять больные.