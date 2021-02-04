Суд отклонил жалобу о возмещени ущерба из-за введенного правительством карантина

По мнению суда, правительство Саулюса Сквернялиса не превысило своих полномочий объявляя экстремальную ситуацию в стране, поэтому решение кабинета министров не противоречило Конституции.

Клиника планирует обжаловать такое решение.

Представители клиники утверждают, что у правительства не было полномочий ограничивать хозяйственную деятельность, а установленные ограничения были непропорциональными. Они просили присудить 34 тыс. евро понесенного ущерба из-за недополученных доходов, также просили обратиться в Конституционный суд за разъяснением конституционности постановления правительства.

Суд констатировал, что в законе были предусмотрены полномочия правительства устанавливать ограничения хозяйственной деятельности из-за введения карантина.

"Правительство предпринимало пропорциональные меры - в этом случае общество столкнулось с распространением беспрецедентной болезни, имеющей смертельную опасность и с создавшейся экстремальной ситуацией", - говорится в пресс-релизе суда.

По мнению суда, правительство применяло известные на тот момент и применяемые во всем мире меры - изоляцию и ограничение контактов, особенно в закрытых помещениях.

К клинике была применена приостановка деятельности почти на два месяца, а также меры по поддержке бизнеса, что, по оценке суда, отвечает критерию пропорциональности.

Адвокат клиники Нериюс Залецкас заявил BNS, что будет обжаловать это решение в Верховном административном суде Литвы. По его мнению, окружной суд необоснованно не рассматривал ходатайство об обращении в Конституционный суд.

"Будем обжаловать сто процентов. Мы еще в августе подали ходатайство об обращении в Конституционный суд, и суд данное ходатайство так и не удовлетворил", - заявил адвокат.

Он также заявил о несогласии с оценкой судом трактовки введенных правительством ограничений.