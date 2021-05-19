Как сообщил BNS представитель суда по связям с общественностью Витаутас Йончас, недавно М. Ходорковский представил в Европарламенте отчет о влиянии Кремля на политику ЕС, в котором отметил, что А. Палецкис как минимум с 2010 года сотрудничал с агентами влияния Москвы и продолжает это делать, даже находясь в заключении по обвинениям в шпионаже.

Адвокаты отмечают, что оппонент Кремля также отметил, что российские власти сформировали рабочую группу по делу А. Палецкиса и событиям 13 января 19991 года, а российская разведка внимательно следит за судебным процессов и готовит помощь бывшему политику.

Защитники А. Палецкиса утверждали, что в этих обстоятельствах необходимо обновить рассмотрение доказательств и опросить в качестве свидетеля М. Ходорковского. Кроме прочего, они утверждают, что его важно опросить потому, что он может располагать непубличной информацией по делу, рассматриваемом в Шяуляйском суде.

Гособвинитель Вилма Видугирене предложила отклонить такую просьбу защитников и подчеркнула, что указанные обстоятельства никак не связаны с этим делом, а также напомнила, что сам М. Ходорковский утверждал, что имеющаяся у него информация носит журналистский характер и в суде ее подтвердить невозможно.

Суд также отметил, что указанные обстоятельства о якобы созданной Кремлем группе по делу или действиях разведки не могут оцениваться в рамках этого процесса.

На этом заседании поддерживающая государственное обвинение в деле прокурор Вилма Видугирене также начала зачитывать свою заключительную речь, в ходе которой предложила наказание А. Палецкису и также обвиняемому в шпионаже Деймантасу Бартаускасу.

Она запрашивает для Альгирдаса Палецкиса девять лет лишения свободы, а судимого вместе с ним за шпионаж жителя Вильнюса Деймантаса Бартаускаса предлагает освободить от уголовной ответственности.

Заключительная речь прокурора состоит из 37 страниц текста, на следующем заседании, 22 июня, заключительные речи произнесут адвокаты А. Палецкиса Адомас Лютвинскас и Кестутис Рагайшис. Их речи также представляют собой внушительные по объему тексты. Сам А. Палецкис сказал, что для его последнего слова будет достаточно 25 минут.

В этом деле А. Палецкису и Д. Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признает. Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов. Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах. Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.