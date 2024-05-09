2024.05.09 17:15

Суд отклонил иск учительницы русского языка против общественника Раманаускаса о защите чести и достоинства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Algis Ramanauskas
Algis Ramanauskas
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Районный суд города Вильнюса в четверг отклонил иск учительницы русского языка Жанны Борткевич против общественника Альгиса Раманаускаса о защите чести и достоинства.

"Суд принял решение отклонить иск и присудить Ж. Борткевич возместить ответчику А. Раманаускасу 4961 евро судебных издержек", – сообщила судья Юргита Римейкене, рассматривавшая гражданское дело.

Решение суда еще не вступило в силу, его можно обжаловать в Вильнюсском окружном суде.
Ж. Борткевич в иске просила признать, что информация, распространенная о ней А. Раманаускасом в социальной сети Facebook, унижает ее честь и достоинство.

Женщина обратилась в суд по поводу следующих постов А. Раманаускаса в Facebook (апрель 2022 г. и март 2023 г.): "Далее интересуемся ватой, у которой есть доступ к детскому/молодежному образованию. Знакомьтесь: учительница русского языка З.Б. Эту русско-фашистку, насколько мне известно, уже выставили из нескольких учебных заведений за ее русско-фашистский лай. Но у нее по-прежнему есть доступ к литовским детям..."; (...)"; "Прошло некоторое время, и русско-фашистка снова получила доступ к литовским детям. ЗБ, похоже, получила приют в Инженерном лицее ВТУГ. Министерство образования, науки и спорта, пожалуйста, расследуйте это".

Учительница русского языка также просила суд обязать А. Раманаускаса публично извиниться перед ней, удалить из аккаунта социальной сети спорные записи, связанные с истцом, а также присудить ответчику возмещение судебных издержек в пользу истца.

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