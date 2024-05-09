Суд отклонил иск учительницы русского языка против общественника Раманаускаса о защите чести и достоинства

Решение суда еще не вступило в силу, его можно обжаловать в Вильнюсском окружном суде. Ж. Борткевич в иске просила признать, что информация, распространенная о ней А. Раманаускасом в социальной сети Facebook, унижает ее честь и достоинство.

Женщина обратилась в суд по поводу следующих постов А. Раманаускаса в Facebook (апрель 2022 г. и март 2023 г.): "Далее интересуемся ватой, у которой есть доступ к детскому/молодежному образованию. Знакомьтесь: учительница русского языка З.Б. Эту русско-фашистку, насколько мне известно, уже выставили из нескольких учебных заведений за ее русско-фашистский лай. Но у нее по-прежнему есть доступ к литовским детям..."; (...)"; "Прошло некоторое время, и русско-фашистка снова получила доступ к литовским детям. ЗБ, похоже, получила приют в Инженерном лицее ВТУГ. Министерство образования, науки и спорта, пожалуйста, расследуйте это".