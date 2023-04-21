aA
В пятницу Районный суд города Вильнюса отклонил ходатайство однополой пары о регистрации гражданского партнерства.
Суд отклонил ходатайство однополой пары о регистрации гражданского партнерства
© Reuters / Scanpix

Решение суда мотивировано тем, что в Литве нет закона о партнерстве, следовательно, нет правового акта, на основании которого могло быть удовлетворено ходатайство заявителей.

Суд напомнил, что Конституционный Суд признал понятие семьи гендерно-нейтральным, и подчеркнул, что Сейм (законодательный орган) должен на уровне закона и иными правовыми актами урегулировать правоотношения семей всех видов, а также права и обязанности членов семьи. Правда, как отметил суд, Конституционный Суд не предусматривает вышеуказанную обязанность для органов судебной власти.

В начале апреля в суд обратились три однополые пары с целью защиты своего права на создание семьи и регистрацию брака в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Партнерство, наркотики и виновник войны: жители Литвы высказали свое мнение по этим вопросам

Принятие закона о партнерстве на данный момент...

Впервые в истории Литвы три однополые пары обратились в суд: уже ничего не ждут от политиков (1)

Впервые в истории Литвы три однополые пары обратились в...

Три однополые пары обратились в суд чтобы зарегистрировать брак в Литве

В Литве три однополые пары обратились в суд в защиту...

TOP новостей

Выяснилось, какие ограничения ждут во время саммита НАТО в Вильнюсе

Долгое время о подробностях подготовки к саммиту НАТО в...

Sviatlana Cichanouskaja Dmitrijus Semenovas, Sviatlana Cichanouskaja

Эфир Delfi с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

20 апреля Сейм Литвы подавляющим большинством голосов...

На Гирининкайском аэродроме упал самолет, погиб человек

21 апреля недалеко от Таураге произошло трагическое...

В Вильнюсе построят новый микрорайон со школами и детскими садами

В скором времени в столице Литвы начнется...

Врачи приравнивают травмы упавших с самокатов к травмам, полученным во время автомобильных ДТП

Пришла весна, на улицах стало больше мотороллеров,...