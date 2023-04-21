Суд отклонил ходатайство однополой пары о регистрации гражданского партнерства

Решение суда мотивировано тем, что в Литве нет закона о партнерстве, следовательно, нет правового акта, на основании которого могло быть удовлетворено ходатайство заявителей.
Суд напомнил, что Конституционный Суд признал понятие семьи гендерно-нейтральным, и подчеркнул, что Сейм (законодательный орган) должен на уровне закона и иными правовыми актами урегулировать правоотношения семей всех видов, а также права и обязанности членов семьи. Правда, как отметил суд, Конституционный Суд не предусматривает вышеуказанную обязанность для органов судебной власти.
В начале апреля в суд обратились три однополые пары с целью защиты своего права на создание семьи и регистрацию брака в Литве.
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