Суд остановил процедуру высылки из Литвы гражданина России Водо до рассмотрения обстоятельств его дела

Процедура высылки приостановлена до принятия окончательного решения по его делу, такое постановление суд принял в минувшую среду.
Коллегия судей объявила, что в данном случае просьба истца не является неадекватной.
Истец просил отложить высылку на том основании, что его мать - гражданка Литвы, которая в силу состояния здоровья нуждается в постоянном уходе. Водо живет с матерью, у них нет других близких, мать полностью зависит от сына.
7 февраля Региональный административный суд принял жалобу Водо, но не согласился приостановить его высылку. Этот суд указал, что если высылку не приостановить, то не будет нанесен никакой невосполнимый ущерб. По данным суда, аргументы Водо о возможном ущербе носят декларативный абстрактный характер, в их основе лежат гипотетические рассуждения, субъективная оценка, нет никаких объективных доказательств.
Суд констатировал, что истец не предъявил доказательств того, что он ухаживает за нуждающейся в помощи матерью, что врачи постановили, что женщина нуждается в уходе.
Региональный административный суд указал, что выполнение постановления Департамента миграции от 12 декабря 2023 года не может быть приостановлено.
Суд пришел к выводу, что на стадии рассмотрения этого дела нет оснований для применения меры отсрочки, о которой просит истец.
62-летний Водо живет в Литве с 1989 года (35 лет), с 1 ноября 1998 г. с перерывами он работал в Литве, первый постоянный вид на жительство в Литве ему выдали в 1993 г, последний действовал до 24 января 2027 г.
Напомним, что Вильнюсская палата Регионального администрационного суда оставила в силе решение Департамента миграции о лишении вида на жительство в Литве гражданина России Владимира Водо. Он будет выслан в Россию. Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы представил выводы, согласно которым, этот человек представляет угрозу нацбезопасности страны.
"Суд пришел к выводу, что Департамент миграции в своем решении детально, исчерпывающе и ясно изложил значимые фактические обстоятельства, указал конкретные законы и нормы и обоснованно их применил в отношении заявителя. Юридические и фактические мотивы такого решения ясны. То, что истец не согласен с юридической оценкой ДМ, не означает, что решение незаконно.
Суд, оценив содержание решения и фактические обстоятельства, пришел к выводу, что ДМ правильно применил юридические нормы, исчерпывающе рассмотрел фактические обстоятельства. Решение отвечает требованиям законов Литвы", – сказала представитель суда Сигита Гамуленене.
Водо, лишенный постоянного вида на жительство в Литве, обосновал свой иск тем, что Департамент миграции не учел семейные обстоятельства, его возраст и давние экономические связи с Литвой. Водо утверждает, что с Литвой его связывают особо тесные семейные и социальные связи, начиная с 1989 г. он работал в Литве журналистом, прекрасно говорит по-литовски, полностью оборвал все связи со страной, в которой родился.
Ответчиком по делу - Департамент миграции, третье заинтересованное лицо — Департамент государственной безопасности (ДГБ).
Вид на жительство гражданина России в Литве был аннулирован после того, как ДГБ пришел к выводу, что данное лицо представляет угрозу государственной безопасности. По оценке ДГБ, согласно имеющейся информации и с учетом сегодняшней геополитической ситуации, пребывание гражданина России Водо в Литве представляет угрозу государственной безопасности.
По мнению ДГБ, взгляды представляющегося журналистом Водо – нелояльны к Литве, он также распространяет пропагандистскую информацию в социальных сетях в соответствии с информационной политикой России.