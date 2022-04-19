Обвинения в ряде эпизодов подкупа и торговли влиянием были предъявлены бывшему вице-президенту концерна Раймондасу Курлянскису.

Обвинения во взяточничестве были предъявлены бывшему председателю Литовского либерального движения Элигиюсу Масюлису, бывшему члену этой партии Шарунасу Густайнисуи парламентарию, члену фракции Партии труда Витаутасу Гапшису.

Экс-либерала, бывшего парламентария - Гинтараса Степонавичюса обвиняли во злоупотреблениях без признаков взяточничества.

Суд также оправдал в качестве юридических лиц MG grupe, Либеральное движение, Партию труда.

Они оправданы как не совершившие действий, имеющих признаки преступной деятельности.