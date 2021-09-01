"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", – сказала BNS представитель суда Неринги Лукошявичене.
Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Вильнюсский окружной административный суд 14 июня отклонил жалобу российского исполнителя и оставил в силе решение Департамента миграции о запрете въезда в Литву на пять лет.
Ф. Киркоров обжаловал это решение и просил отменить постановление Вильнюсского окружного административного суда и принять новое - отменить запрет Департамента миграции.
Вильнюсский окружной административный суд пришел к выводу, что у Департамента миграции было основание признать, что характер действий заявителя позволяет констатировать исходящую от него угрозу для безопасности государства.
Как утверждает суд, Министерство иностранных дел Литвы в письме Департаменту миграции указало, что Ф. Киркоров является популярным российским исполнителем и продюсером, который в силу своей активной концертной и организационной деятельности оказывает влияние на различные слои общества в России и других бывших государствах СССР.
Кроме того, его концертная деятельность в зарубежных государствах открыто называется официальными должностными лицами России инструментом "мягкой силы" этой страны.
Ф. Киркоров внесен в "черный список" по просьбе МИД Литвы. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".
По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".
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