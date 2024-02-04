Суд объявит свое решение по делу о результатах конкурса на должность директора Вильнюсского старого театра

 
ELTA
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Vilniaus senasis teatras
Vilniaus senasis teatras
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В понедельник суд огласит решение по делу об итогах конкурса на должность директора Вильнюсского старого театра. В августе прошлого года бывшая руководительница театра Ольга Полевикова поставила под сомнение прозрачность конкурса на должность нового директора учреждения.

Как ранее заявляла О.Полевикова, она убеждена, что конкурс на должность директора театра был организован непрофессионально и неэффективно.

Танцевальный критик Аудронис Имбрасас, победивший в конкурсе, пока возглавляет театр в качестве исполняющего обязанности руководителя.

В конце июля конкурс на должность директора Вильнюсского старого театра выиграл бывший вице-министр культуры, танцевальный критик, руководитель культуры Аудронис Имбрасас.

До этого А. Имбрас занимал должность директора Культурного центра Висагинаса.

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