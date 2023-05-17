Суд о беспорядках у парламента – обвиняемые массово покинули зал заседания

После того как суд объявил это решение, часть обвиняемых покинула зал заседания, не обращая внимания на просьбу адвоката Эугениюса Яглинскиса не делать этого.

Кандротас требовал отстранить судью, который, по его словам, в 2020 г. запятнал свою репутацию, когда попался нетрезвым за рулем. Другие обвиняемые поддержали это обращение.

Слушание по делу о беспорядках у парламента начались в конце апреля 2023 года. На первое заседание не пришли 16 обвиняемых (один из них живет во Франции, поэтому он просил суд разрешить ему подключаться к заседаниям удаленно).

Всего в деле 87 обвиняемых. В их числе ранее неоднократно судимый Кандротас (по кличке Целофанас), Андрей Лобов, уволенная из гимназии "Ювента" учитель литовского Астра Астраускайте, спортсмен Арнольдас Мисюнас.

Председатель Вильнюсского участкового суда Виктория Шелмене сказала, что это большое дело, в нем много обвиняемых, поэтому слушания по делу могут затянуться. По ее словам, в этом году вряд ли удастся завершить его рассмотрение.

Из-за большого числа участников заседаний в здании суда усилена проверка, регулируют потоки посетителей, поэтому желающие присутствовать на заседании в качестве зрителей должны предъявлять удостоверение личности.

За порядком в суде следит также полиция и сотрудники Службы общественной безопасности.

За организацию беспорядков в соответствии с 283 ст. УК ЛР грозит лишение свободы до 6 лет, а за участие в беспорядках - арест или лишение свободы до 5 лет.

В начале октября сообщалось, что подозрения предъявлены 87 подозреваемым, а общая сумма гражданских исков превысило 92 000 евро. В целях обеспечения гражданских исков во время расследования к имуществу подозреваемых на сумму 173 900 евро применялись временные меры ограничения собственности.

К расследованию прилагается расследование публичных призывов к насильственному нарушению суверенитета Литвы, в ходе которого подозрения выдвигаются против одного лица.

Беспорядки у здания парламента в Вильнюсе вспыхнули вечером 10 августа 2021 года после митинга против введенных правительством ограничений в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и не прошедших тестирование.

После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из здания парламента и выезд из внутреннего двора. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые, в свою очередь, забросали полицейских камнями.

В полиции отмечают, что во время и после организованного митинга группа лиц "организовала и спровоцировала собрание людей для совершения публичного насилия, уничтожения имущества или иного нарушения общественного порядка", а в ходе беспорядков лица совершали насилие, уничтожали имущество, грубо нарушали общественный порядок, применили взрывчатку и оказали сопротивление сотрудникам полиции и Службы общественной безопасности.