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Административный суд Вильнюсского округа 2 сентября получил жалобу Раймондаса Гринявичюса, однако решил не выполнять требование остановить действие постановления директора администрации Вильнюсского муниципалитета до окончательного рассмотрения дела в суде.
Суд не остановит действие решения Вильнюсского муниципалитета об отмене разрешения на митинг
© DELFI / Josvydas Elinskas

Напомним, что директор администрации Вильнюсского муниципалитета отменил выданное ранее разрешение на проведение 10 сентября митинга у здания парламента.

Гринявичюс также просит суд отменить приказ директора администрации Вильнюсского муниципалитета от 31 августа.

Суд считает, что истец хочет, чтобы действие приказа было отменено, и митинг считался согласованным, так будет удовлетворено его требование и опровергнуто постановление главы администрации до реального рассмотрения дела в суде.

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Поэтому просьба истца не отвечает пропорциональности сторон, поскольку интересы муниципалитета были бы опровергнуты еще до рассмотрения дела в суде.

Доставленные истцу неудобства (действия по организации мероприятия и, возможно, расходы) не могут расцениваться как ущерб, который был бы необратимым, поэтому просьба об отмене действия приказа не удовлетворяется.

В оспариваемом постановлении указано, что оно принято с учетом информации Департамента госбезопасности Литвы о возможных угрозах безопасности общества и общественному порядку.

Поскольку решение принято с учетом информации, предоставленной ДГБ, ДГБ является в деле третьим лицом и его попросили в течение 14 дней предоставить суду необходимую информацию, связанную с этим делом.

Как третье лицо в деле фигурирует и ГКП Вильнюсского округа. Его также обязали передать в суд всю связанную с этим делом информацию.

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