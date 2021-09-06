Суд не остановит действие решения Вильнюсского муниципалитета об отмене разрешения на митинг

Напомним, что директор администрации Вильнюсского муниципалитета отменил выданное ранее разрешение на проведение 10 сентября митинга у здания парламента.

Гринявичюс также просит суд отменить приказ директора администрации Вильнюсского муниципалитета от 31 августа.

Суд считает, что истец хочет, чтобы действие приказа было отменено, и митинг считался согласованным, так будет удовлетворено его требование и опровергнуто постановление главы администрации до реального рассмотрения дела в суде.

Поэтому просьба истца не отвечает пропорциональности сторон, поскольку интересы муниципалитета были бы опровергнуты еще до рассмотрения дела в суде.

Доставленные истцу неудобства (действия по организации мероприятия и, возможно, расходы) не могут расцениваться как ущерб, который был бы необратимым, поэтому просьба об отмене действия приказа не удовлетворяется.

В оспариваемом постановлении указано, что оно принято с учетом информации Департамента госбезопасности Литвы о возможных угрозах безопасности общества и общественному порядку.

Поскольку решение принято с учетом информации, предоставленной ДГБ, ДГБ является в деле третьим лицом и его попросили в течение 14 дней предоставить суду необходимую информацию, связанную с этим делом.

Как третье лицо в деле фигурирует и ГКП Вильнюсского округа. Его также обязали передать в суд всю связанную с этим делом информацию.