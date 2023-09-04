04 сентября 2023 г. 15:33

Суд назначил принудительное лечение женщине, убившей своего ребенка в Вевисе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Erika Venckutė

В понедельник Вильнюсский окружной суд назначил принудительное лечение матери, утопившей свою малолетнюю дочь в Вевисе.

Вильнюсский окружной суд постановил признать, что женщина совершила запрещенное уголовным законом деяние, то есть убила свою малолетнюю дочь, будучи невменяемой, и назначить ей принудительную меру медицинского характера – стационарное наблюдение в условиях общего наблюдения в специализированном психиатрическом учреждении.

Суд постановил, что женщина убила своего ребенка, будучи не в состоянии осознать опасность этого поступка и не имея возможности контролировать свои действия из-за эпизода тяжелой депрессии с психотическими симптомами.

Это решение Вильнюсского окружного суда может быть обжаловано в Апелляционном суде путем подачи апелляции через Вильнюсский окружной суд.

С предложением направить женщину (1991 г. р.), убившую свою дочь (2018 г. р.), на принудительное лечение выступила прокуратура.

6 апреля этого года в Электренайском самоуправлении, в Вевисе, женщина убила свою малолетнюю дочь.

В ходе досудебного расследования было установлено, что мать свою беспомощную маленькую дочь утопила в ванне. С учетом состояния здоровья женщины, после задержания она находилась под наблюдением врачей в специализированных лечебных учреждениях.

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