С данным иском прокуратура в суд обратилась в декабре прошлого года, суд принял иск в январе, после устранения недостатков.

Прокуратура утверждает, что при заключении договора путем негласных переговоров за быстрые тесты государство сильно переплатило, поэтому цель иска - взыскать ту часть стоимости, которая, по оценке прокуроров, является необоснованной.

По данным правоохранительных органов, договор о закупке тестов был заключен после проведения госзакупки путем негласных переговоров и при заключении договора был нарушен утвержденный в Законе о госзакупках принцип прозрачности.

Установлено, что при проведении закупки и заключении договора было нарушено правило Закона о госзакупках, которое гласит, что выделяемые на приобретение товаров, услуг и работ средства должны расходоваться рационально.

Прокуратура утверждает, что Национальная лаборатория охраны общественного здоровья и компания заключили договор на приобретение 510 тыс. тестов на 6 млн евро, однако не были приняты во внимание другие предложения, не проведены поиски другого поставщика, который мог бы предложить лучшую цену.

Установив, что тесты закуплены по цене в три раза превышающей их реальную стоимость, прокуроры в рамках защиты общественного интереса просят взыскать с компании свыше 4 млн евро.

Литовский апелляционный суд в начале марта утвердил решение окружного суда об аресте более 3,85 млн евро средств компаний.

Всего было арестовано 145,2 тыс. евро у компании Profarma, свыше 3 млн 542 тыс. евро – Bona Diagnosis, свыше 158,3 тыс. евро – Rouen Grains LV.

Суды полагают, что необходимость временных охранительных мер обусловлена тем, что в случае благоприятного для прокуратуры решения оно может быть не выполнено и госсредства, которые, возможно, были использованы незаконно, не будут возвращены.

Расследование по делу о закупках экспресс-тестов еще продолжается, выполняются плановые процессуальные действия. В настоящее время подозрения предъявлены шести лицами.

Расследование ведут сотрудники Управления по специальным поручениям Службы расследований финансовых преступлений, расследование организуют и контролируют прокуроры Департамента расследований организованных преступлений и коррупции Генпрокуратуры и Третьего отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что подозрения в этом деле предъявлены бывшему вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене и представителям компании Profarma, а также руководителю компании Bona diagnosis Редасу Лаукису.