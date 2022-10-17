Суть дела - признание учреждения юридического лица незаконным.

Ранее прокурор Сигита Василяускене отмечала, что ликвидировать организацию просят после оценки заявлений ее главы Эрики Швянчёнене, а также действий ее членов во время визитов в Россию.

Э. Швянчёнене принимает участие в деле на правах третьего лица.

Суд информировал BNS, что в деле получен ответ от ответчика, а третьи лица ответов не предоставляют.

Прокуратура сообщает, что деятельность ассоциации противоречит Конституции Литвы и вредит стране.

С. Василяускене утверждает, что ассоциации обычно учреждаются для удовлетворения потребностей в определенной сфере, в данном случае "совершенно неясно, для каких целей была учреждена эта ассоциация".