Суть дела - признание учреждения юридического лица незаконным.
Ранее прокурор Сигита Василяускене отмечала, что ликвидировать организацию просят после оценки заявлений ее главы Эрики Швянчёнене, а также действий ее членов во время визитов в Россию.
Э. Швянчёнене принимает участие в деле на правах третьего лица.
Суд информировал BNS, что в деле получен ответ от ответчика, а третьи лица ответов не предоставляют.
Прокуратура сообщает, что деятельность ассоциации противоречит Конституции Литвы и вредит стране.
С. Василяускене утверждает, что ассоциации обычно учреждаются для удовлетворения потребностей в определенной сфере, в данном случае "совершенно неясно, для каких целей была учреждена эта ассоциация".
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