Суд: "Международный форум добрососедства" будет ликвидирован - действовал против Литвы

"Такое решение было принято потому, что цель ассоциации – действовать против Литвы, а также были нарушены некоторые правила создания ассоциации", - пояснила решение суда судья Энрика Янушонене.

По словам судьи, ассоциация "Международный форум добрососедства" в России незаконно выступала от имени Литвы, незаконно отрицала закрепленную в Конституции европейскую и трансатлантическую интеграцию Литвы.

"Кроме того, ассоциация публично распространяла ложную информацию о якобы незаконных результатах выборов в Литве. Таким образом, по сути, отрицался конституционный строй Литвы, то есть то, что Литва является независимым и демократическим государством", - изложила Э. Янушонене.

По словам судьи, также было установлено, что "Международный форум добрососедства" публично демонстрировал поддержку России в связи с начатой ею войной против Украины.

"Учредители ассоциацией прикрываются свободой слова, но, согласно Конституции Литвы, свобода распространения информации не связана с дезинформацией, разжиганием социальной розни или иной противоправной деятельностью", - прокомментировала судья.

Это решение Вильнюсской районной палаты Участкового суда Вильнюсского региона может быть обжаловано в Вильнюсском окружном административном суде.

В суд по поводу "Международного форума добрососедства" обратилась Генеральная прокуратура, которая просила ликвидировать указанную ассоциацию как незаконно учрежденную.

Прокуратура убеждена, что ассоциация своими действиями пропагандирует войну и насилие, авторитарное управление, действует в интересах других государств, что противоречит интересам Литовского государства, не отвечает требованиям законности, деятельность ассоциации противоречит Конституции. Также, по мнению прокуратуры, из деятельности ассоциации очевидно, что истинные цели учреждения незаконны, поэтому ассоциация не может действовать и должна быть признана незаконно учрежденной.

Правоохранительные органы проводят два досудебных расследования, связанных с деятельностью "Международного форума добрососедства". Одно из них проводится в связи с возможной помощью другому государству в действиях против Литвы, другое – в связи с учредительными документами "Международного форума добрососедства", на которых стоит подпись А. Палецкиса.