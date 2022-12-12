Суд Литвы отказался возобновлять дело по транзиту "Беларуськалия"

Возобновить дело просил "Беларуськалий".

По словам представителя Главного административного суда Литвы (ГАСЛ) Неринги Лукошявичене, на прошлой неделе суд отказался возобновить производство по делу, она не может раскрыть причины такого решения, так как дело слушалось в закрытом режиме.

В июне ГАСЛ заявил, что заключение Координационной комиссии по охране объектов, важных для национальной безопасности, и постановление правительства о том, что договор между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» не соответствует интересам национальной безопасности, являются обоснованными и законными.

Судебная коллегия тогда подчеркнула, что в контексте права Европейского Союза национальную безопасность должны обеспечивать исключительно Литовское государство, его ведомства безопасности и обороны, другие институты, а также граждане, их сообщества и организации, это не сфера функций ЕС.

По данным ГАСЛ, поскольку ЕС ограничил торговлю хлористым калием в Сообществе, а "Беларуськалий" производит и продает именно такие удобрения, компания должна была попасть под такие ограничения по договору с Lietuvos gelezinkeliai. В противном случае ограничительные меры станут неэффективными, даже иллюзорными.

"Беларуськалий", включенный в санкционные списки США и Евросоюза, в январе обжаловал в суде решения правительства и комиссии, согласно которым Lietuvos gelezinkeliai предписывалось расторгнуть долгосрочный контракт с «Беларуськалием» на транзит удобрений последнего через Литве с 1 февраля, так как это не соответствует интересам безопасности страны.

Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву продолжался почти три месяца после того, как 8 декабря прошлого года вступили в силу санкции США против этой компании. Этот транзит от границы с Беларусью до Клайпедского порта осуществлялся более десяти лет и согласно контракту договору должен был продолжаться до конца 2023 года.

Компания по железнодорожным грузоперевозкам LTG Cargo перевозила около 11 млн тонн удобрений «Беларуськалия» в год, которые в Клайпедском порту переваливал терминал Biriu kroviniu terminalas, подконтрольный бизнесмену Игорю Удовицкису и "Беларуськалию".