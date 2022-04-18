Суд ищет возможность передать Горбачеву документы по судебному делу

Напомним, что в суд обратились близкие четырех погибших во время январских событий – Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса-Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса, Аполинараса-Юозаса Повилайтиса – требуя привлечь Горбачева к ответственности за события 13 января. В марте истцы представили суду перевод судебных документов на русский язык, поэтому суд принял иск и решил выслать документы Горбачеву.

"Ответчик должен быть информировал о деле и представить свой отзыв. Все еще ищут возможность передачи документов Горбачеву", – сказал представитель суда Ауримас Жукаускас.

В конце февраля Россия напала на Украину, с тех пор "Литовская почта" посылки в Россию не доставляют. Гражданский иск предъявили шесть человек, которые в результате событий 13 января 1991 года лишились своих близких. Цель иска - призвать к ответственности Горбачева за убийства 13 января.

Истцы утверждают, что представили суду доказательства вины тогдашнего президента СССР Горбачева, который был главнокомандующим армии страны, контролировал ВС, но ничего не сделал, чтобы остановить агрессию и международное преступление.

"Очень важно, чтобы люди, ответственные за военные преступления и преступления против человечества, ответили за это", – сказал адвокат Миндаугас Гедейкис.

Повилайтис поднял вопрос ответственности Горбачева в рамках уголовного дела 13 января, этого чиновника СССР нет среди обвиняемых в деле. Горбачева также тщетно пытались допросить как свидетеля.

13 января 1991 во время штурма советскими военными телебашни погибли 14 человек. Советская власть пыталась силой свергнуть законную власть страны. В деле 13 января осуждены 67 советских военных и офицеров. В их числе и ныне покойный бывший глава МО Дмитрий Язов. Большинство из них осуждены заочно, поскольку Беларусь и Россия не выдали подозреваемых.

Публично сообщалось, что 91-летний Горбачев живет под Москвой.