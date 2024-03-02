Суд еще не приступил к рассмотрению дела о лишении Дробязко гражданства

 
ELTA
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Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas
Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas
ФОТО: Scanpix / Reuters
Суд еще не приступил к рассмотрению дела о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства. Несмотря на то, что дело было передано в суд в октябре 2023 года, его еще не рассматривали, время заседания не назначено. Суд отмечает, что причина - большая нагрузка.

"С учетом того, что суд уже второй год работает при двойной нагрузке из-за огромного количества нерассмотренных дел и того, что это дело не требует быстрого рассмотрения, заседание по нему будет назначено в установленном порядке", – сказано в ответе пресс-секретаря Регионального административного суда Сигиты Гамуленене.

Суд сообщает, что в прошлом году в Вильнюсском окружном административном суде, который после реформы получил название Регионального административного суда, рассмотрено 10 663 дела.

По данным суда, такая ситуация наблюдается уже второй год из-за того, что выросло число дел, связанных с прошением убежища.

В среднем один судья за год рассматривает 464 административных дела (как лично, так и в составе комиссии).

Напомним, что в деле о лишении Дробязко гражданства третьими лицами указаны Департамент миграции и Комиссия по вопросам гражданства. Ответчик по этому делу - президент Гитанас Науседа.

Дробязко также подала жалобу в суд, намереваясь бороться за сохранение гражданства.

В сентябре президент Гитанас Науседа подписал указ, которым лишил гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения фигуристке Дробязко. Это было сделано по рекомендации Комиссии по вопросам гражданства, аргументируя позицию тем, что Дробязко публично оправдывает преступления Кремля.

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