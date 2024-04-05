Суд еще на три месяца продлил срок содержания под стражей подозреваемого в похищении девочки каунасца

"Арест предусмотрен с учетом того, что, находясь на свободе, лицо может сбежать или скрываться от прокурора или суда, препятствовать проведению досудебного расследования или совершить новые преступные деяния", - сообщил представитель суда Таутвиле Меркявичюте.
Срок предварительного заключения подозреваемого истекает на следующей неделе. Филипавичюс был арестован в январе.
Теперь, с продлением содержания под стражей, мужчина будет находиться за решеткой как минимум полгода. Правда, вынесенное в четверг постановление суда еще можно обжаловать в Каунасском окружном суде.
Напомним, что в конце февраля Каунасский участковый суд назначил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу Филипавичюса, подозреваемого в похищении ребенка в Каунасе.
Стационарная психиатрическая экспертиза по этому административному делу закреплена за экспертным подразделением Утены.
Филипавичюс и его адвокат не возражали против такой экспертизы.
Психиатрическая экспертиза обычно определяет, страдал ли человек психическим заболеванием в момент предполагаемого преступления, осознавал ли он свои действия, их суть, последствия, мог ли контролировать свои действия.
Филипавичюс, которого в феврале доставили в Каунасский участковый суд по другому делу, заявил, что не хотел похищать девочку.
"Я не хотел похищать, случайно", - сказал Филипавичюс.
Мужчина на вопрос, просила ли несовершеннолетняя ее отпустить, ответил, что девочка просила об этом, но "это была сложная" ситуация и он не мог ее отпустить, хотя и хотел.
"Это была сложная ситуация, вокруг было много людей", - сказал Филипавичюс.
Напомним, что в январе полиции удалось найти пропавшую в Каунасе девочку, для поиска которой были мобилизованы большие силы волонтеров и сотрудников. Предполагаемый похититель, 42-летний Филипавичюс, держал девочку в гараже, где похититель и был задержан.
Мужчину задержали сотрудники "Араса". Первоначально в полицию сообщили, что подозреваемый может быть вооружен, но на момент ареста у мужчины оружия не было.
Найденную девочку доставили в Каунасские клиники для осмотра, а затем передали родителям. По данным полиции, девочка могла получить травмы.
По данным полиции, Филипавичюс ранее не был судим, но неоднократно наказывался в административном порядке. Не исключается, что подозреваемый похититель мог совершить и другие преступления.
В среду прокуратура сообщила, что Филипавичюс отказался давать показания. По данным правоохранительных органов, ему предъявлены обвинения в похищении ребенка и еще двух преступлениях, но они публично не разглашаются.