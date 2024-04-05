Суд еще на три месяца продлил срок содержания под стражей подозреваемого в похищении девочки каунасца

Стационарная психиатрическая экспертиза по этому административному делу закреплена за экспертным подразделением Утены.

Напомним, что в конце февраля Каунасский участковый суд назначил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу Филипавичюса, подозреваемого в похищении ребенка в Каунасе .

Теперь, с продлением содержания под стражей, мужчина будет находиться за решеткой как минимум полгода. Правда, вынесенное в четверг постановление суда еще можно обжаловать в Каунасском окружном суде.

Срок предварительного заключения подозреваемого истекает на следующей неделе. Филипавичюс был арестован в январе.

"Арест предусмотрен с учетом того, что, находясь на свободе, лицо может сбежать или скрываться от прокурора или суда, препятствовать проведению досудебного расследования или совершить новые преступные деяния", - сообщил представитель суда Таутвиле Меркявичюте.

Филипавичюс и его адвокат не возражали против такой экспертизы.

Психиатрическая экспертиза обычно определяет, страдал ли человек психическим заболеванием в момент предполагаемого преступления, осознавал ли он свои действия, их суть, последствия, мог ли контролировать свои действия.

Филипавичюс, которого в феврале доставили в Каунасский участковый суд по другому делу, заявил, что не хотел похищать девочку.

"Я не хотел похищать, случайно", - сказал Филипавичюс.

Мужчина на вопрос, просила ли несовершеннолетняя ее отпустить, ответил, что девочка просила об этом, но "это была сложная" ситуация и он не мог ее отпустить, хотя и хотел.

"Это была сложная ситуация, вокруг было много людей", - сказал Филипавичюс.