Известно, что еще в апреле 2009 года по решению Клайпедского окружного суда строительство упомянутого ресторана и гостиниц для яхтсменов было признано незаконным – постройки обязали снести. Пока был разрушен лишь ресторан, а строившим его предпринимателям суды присудили выплатить 1,282 млн евро в качестве компенсации за понесенный ущерб. Потери бизнесменам должно было компенсировать государство, если быть точнее – Минюст и Нерингское самоуправление. Министерство заключило соглашение с муниципалитетом, согласно которому ущерб между государством и Нерингой был разделен в соотношении 75 на 25 процентов.

Сейчас в суд обратилась уже Государственная инспекция по строительству и планированию территорий (ГИСПТ), представляющая интересы государства. Она и запросила присудить компенсацию за ущерб со стороны И. Розовой и А. Норвиласа, поскольку они оба подписали акт, где сказано, что упомянутые постройки для использования пригодны, и это позволило зарегистрировать их регистре недвижимого имущества.

Акцентировано, что такой акт был подписан без оглядки на то, что член комиссии Дирекции национального парка Куршская коса письменно предупредил чиновников о нарушениях. Истец также напомнил об обстоятельстве, что технический регламент строительства предусматривает возможность отменить такой акт, однако это не было сделано.

Поскольку в процессе участвовало несколько ведомств, часть ущерба, которую нужно компенсировать, приходящаяся на бывшую администрацию начальника Клайпедского округа, достигает 160 279 евро. В законе о госслужбе предусмотрено, что со стороны госслужащего, причинившего вред государству, можно вытребовать не больше девяти средних зарплат в качестве возмещения ущерба.

Средняя зарплата А. Норвиласа тогда составляла 755,39 евро, следовательно, ГИСПТ требует присудить у него 6 798,51 евро, а со стороны И. Розовой – 11 054,34 евро, так как ее заработок в среднем на тот момент составлял 1 228,26 евро.

Розова протестует

И. Розова с таким требованием не согласна. В суде она утверждала, что согласно вверенным ей полномочиям и в соответствии со своей компетенцией она не могла понять и оценить, что такой акт узаконивает незаконное строительство. Экс-замглавы округа акцентировала, что в то время она отвечала за вопросы просвещения, культуру и социальную сферу. Документ она подписала лишь потому, что замещала свою начальницу – Виргинию Лукошене, которая тогда была в отпуске. Также в суде И. Розова подчеркнула, что у нее образования в области строительства и права.

По ее утверждению, именно у А. Норвиласа как главы комиссии были соответствующие компетенции для того, чтобы оценить и установить, не нарушает ли строительство правовые акты. Она же, мол, не могла усомниться в выводе чиновника, у нее не было оснований для отказа утвердить этот акт. По словам И. Розовой, ее задача была формальной – выполнить подобное действие ее обязывали действовавшие в то время законы. Женщина уверяет, что даже с учетом своих полномочий она не могла бы дать правильную оценку относительно того, выполнила ли комиссия все то, что ей было нужно сделать в соответствии с ее [комиссии] функциями.

Позиция Норвиласа и Лукошене

В то же время А. Норвилас в своем отзыве утверждает, что ключевой является именно подпись начальника округа, так как без ее согласия акт просто не вступит в силу. Одновременно он заявил о важности призвать к ответственности Дирекцию национального парка Куршская коса. Если ведомство действительно посчитало, что документы планирования и технические проекты построек были подготовлены с нарушениями, если коллеги полагали, что это противоречит решениям действующей схемы плана заповедника и другим правовым актам, оно не могло ограничиться написанием бумаг и писем. Согласно своей компетенции, Дирекция была обязана обратиться в Инспекцию по строительству или в суд, чтобы те проверили, законны ли документы и выданные разрешения на стройку.

Третья сторона в разбирательстве – бывший начальник округа В. Лукошене – в своем комментарии подчеркнула, что ни один документ, мол, не доказывает, что И. Розова в ходе исполнения своих служебных обязанностей нарушила какой-либо из должностных пунктов или произвела незаконные действия. По ее словам, ответственность за подготовку такого акта и выводы должна нести сформированная тогда комиссия. Ущерб государству же был нанесен и возник из-за незаконного детального плана и выданного в соответствии с ним разрешения на строительство, а не из-за упомянутого акта.

Час суда

Тем не менее, рассматривавший дело судья Ремигиюс Арминас констатировал, что доказательств по поводу причиненного государству ущерба в результате действий и И. Розовой, и А. Норвиласа хватает. По мнению суда, вина лежит на них.

В решении суда подчеркивается, что Дирекция национального парка Куршская коса отправляла бумагу о своем несогласии с актом как на имя А. Норвиласа, так и в администрацию начальника округа. Между тем во время заседания комиссии в графе «не одобрено» было вписано следующее замечание директора: «Официально направить технический проект постройки дирекции парка для пересмотра и предоставить выводы». Однако ни организаторы планирования, ни те, кто занимался подготовкой, этого не сделали. Что касается выдвинутых замечаний и их влияния на признание об уместности использования постройки, этот вопрос комиссия вообще не решала, об этом не говорилось.

Акцентировано, что А. Норвилас как глава комиссии не удостоверился, что здания были построены без нарушений установок правовых актов, хотя в соответствии с занимаемой должностью и регламентирующими госнадзор за строительством законами был обязан это сделать. Изложенные же Дирекцией национального парка противоречия являлись основой для того, чтобы постройки не были одобрены как пригодные к использованию.

И. Розова, по мнению суда, также не удостоверилась в том, были ли здания построены без нарушений установок правовых актов, хотя в соответствии с занимаемой должностью и законами, регламентирующими госнадзор за строительством, была обязана это сделать. Было констатировано, что она недостаточно внимательна и аккуратна.

Действия двух бывших чиновников, признал суд, нарушили принцип хорошего государственного управления.

Иск ГИСПТ был удовлетворен. И. Розову и А. Норвиласа обязали выплатить 11 054,34 евро и 6 798,51 евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб соответственно.

С учетом принятого решения суд отклонил прошение И. Розовой возместить ей судебные издержки в размере 2 210 евро.

Решение еще может быть оспорено в Высшем административном суде Литвы.