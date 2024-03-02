Суд: бывший заведующий Центральной поликлиникой был уволен незаконно

Тем не менее Скварцяны не будет восстановлен в должности.
Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.
Скварцяны просил восстановить его в должности и присудить ему 2000 евро в качестве компенсации морального ущерба.
Тогдашний заведующий поликлиникой был уволен с должности в прошлом году по решению Вильнюсского городского муниципалитета, являющегося акционером медицинского учреждения. В СМИ сообщалось, что за полгода из Центральной поликлиники уволилось 40 работников, а Скварцяны лишился работы на основании заключений сформированной Вильнюсским муниципалитетом комиссии об умалении авторитета системы здравоохранения, подчиненные жаловались, что он общался на повышенных тонах.
Скварцяны с увольнением не согласился, он уверял, что как только приступил к работе, он посетил всех работников, не только руководителей, и повысил зарплаты врачам и медсестрам.
Центральная поликлиника является одним из крупнейших литовских амбулаторных учреждений здравоохранения, в ней насчитывается почти тысяча работников, сейчас ее возглавляет Лайма Скрицкене.
Скварцяны ранее возглавлял Вильнюсскую службу скорой медицинской помощи, работники которой в 2020 г. организовали пикет, обвинив руководителя в дискриминации.
По данным LRT, Верховный суд Литвы признал Скварцяны виновным в дискриминации своих работников, когда фельдшеры, состоящие в профсоюзе, получали меньше отпусков, чем те, кто не состоял в профсоюзе.