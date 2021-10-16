Высота струй фонтана составляет 10 м. Фонтан отличается подсветкой и музыкальным сопровождением. Все желающие могут управлять фонтаном одними движениями своих рук. В темное время через каждые 10 минут можно будет увидеть специальную программу. Днем можно регулировать высоту струй фонтана, а в темное время - как высоту, так и цветовую гамму.
Фонтан был оборудован по инициативе компании ИТ Accenture.
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