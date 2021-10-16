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Суббота – последний день работы самого длинного фонтана на реке Нерис в столице Литвы. Этот фонтан обычно действует с четверга по субботу. Он установлен у моста Миндаугаса. Длина фонтана - 60 метров. Месседж этого фонтана - каждый из нас может что-то изменить. Рядом с фонтаном выступают канатоходцы компании Slackline Lietuva. Канат натянут над рекой. Такое совместное выступление канатоходцев и фонтана – первое в Литве. Увидеть это действо можно 16 октября с 12 до 22 ч., пишет madeinvilnius.lt.
Fontanas
Fontanas
© Made in Vilnius

Высота струй фонтана составляет 10 м. Фонтан отличается подсветкой и музыкальным сопровождением. Все желающие могут управлять фонтаном одними движениями своих рук. В темное время через каждые 10 минут можно будет увидеть специальную программу. Днем можно регулировать высоту струй фонтана, а в темное время - как высоту, так и цветовую гамму.

Фонтан был оборудован по инициативе компании ИТ Accenture.

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