Высота струй фонтана составляет 10 м. Фонтан отличается подсветкой и музыкальным сопровождением. Все желающие могут управлять фонтаном одними движениями своих рук. В темное время через каждые 10 минут можно будет увидеть специальную программу. Днем можно регулировать высоту струй фонтана, а в темное время - как высоту, так и цветовую гамму.

Фонтан был оборудован по инициативе компании ИТ Accenture.