Студентку шокировало то, что она увидела в общежитии: все было очень плохо

По словам канцлера ВУ Раймундаса Балчюнаса, условия в общежитиях постоянно улучшают. По его словам, комнаты обновляют постоянно.

„Там все было плохо – стены облупились, матрас какой-то непонятный, все плохо. Когда я училась в международной школе, жила в четырехместной комнате, там условия были не в пример лучше, чем здесь вдвоем, поэтому вообще сложно что-то комментировать“, – сказала собеседница.

„На первые полгода я поселилась в общежитии, но условия там были очень плохими, поэтому первые две недели я вообще ездила из Каунаса в Вильнюс каждый день. Потом поменяла комнату в общежитии и прожила там полгода, сейчас живу в арендованной квартире“, – сказала студентка.

Котрина из Каунаса, студентка Вильнюсского университета, рассказала о своем опыте. По ее словам, условия жизни в общежитии вуза оставляют желать лучшего.

Однако одноместных комнат в общежитии ВУ нет, а ванные комнаты предназначены для большого числа людей (от 6 до 18).

Далеко не все студенты могут получить место в общежитии. В этом году удалось удовлетворить 95% заявок. „У нас есть критерии отбора. В первую очередь комнаты предоставляют людям с небольшими доходами или тем, кто приехал издалека“, – сказал Балчюнас.

Представитель университета им. Миколаса Рёмериса Римантас Кулешюс сказал, что в их общежитиях места предостаточно. Он сказал, что до сих пор вуз удовлетворял 100% заявок на общежитие.

За комнату в общежитии придется платить около 260 евро, точная цена зависит от состояния комнаты.