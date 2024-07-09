Строящемуся в Каунасе легкоатлетическому манежу присвоено имя В. Адамкуса

Такое решение во вторник было принято консенсусом Каунасского муниципального совета. Присвоить имя бывшего руководителя страны объекту, строящемуся рядом со стадионом им. Дарюса и Гиренаса, совету предложил мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

„Деятельность и заслуги почетного гражданина города Каунаса, экс-президента Валдаса Адамкуса перед Каунасом и Литвой достойны самой высокой оценки. Валдас Адамкус активно участвовал в общественной и политической деятельности литовской диаспоры, был активным участником и организатором спортивных мероприятий“, - говорится в пояснительной записке к проекту.