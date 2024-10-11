Стрельба в Вильнюсе: пострадавшего полицейского выпустили из больницы

Республиканская вильнюсская университетская больница сообщила в полицию, что полицейский 1997 г.р. был выписан из больницы, ему назначено амбулаторное лечение.

Работники больницы информировали, что в 18.40 ч. в врачам обратилась сотрудница полиции 2000 г.р. У нее диагностирована стреляная рана в области бедра. После оказания помощи женщине назначено амбулаторное лечение.

Полицейские третьего комиссариата полиции и студентка-практикантка Юридического факультета ВУ попали под обстрел 10 октября в центре Вильнюса.