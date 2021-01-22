Страны Балтии призывают ЕС разрешить доставку вакцины AstraZeneca до ее подтверждения

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что премьеры Литвы, Латвии и Эстонии присоединились к обращению, принятому ранее на этой неделе Данией, Грецией, Австрией и Чехией.
"Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить ее незамедлительное распростраение еще до ее подтверждения. Точно придерживаться процедур важно. Но также важна и скорость. Промедление стоит жизней", - написала И. Шимоните в своем твиттере.
Европейское агентство по лекарственным средствам намерено принять решение по вакцине, созданной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, 29 января. Ранее Еврокомиссия уже подтвердила вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.
Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, ее транспортировка проще.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Главный эпидемиолог Литвы: пик второй волны прошел, но есть угроза третьей (4)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в передаче...
Прогноз главы Минздрава Литвы: карантин продлят еще на месяц (34)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал Verslo žinios...
Что происходит с экономикой Беларуси во время пандемии и политического кризиса? (75)
Как политический кризис в Беларуси влияет на...
Президент Литвы: нам пообещали – до лета сможем привить 70% жителей (182)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу во время...
Коронавирус в Литве: 1032 новых случая COVID-19, 29 человек умерли (18)
За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1032 новых...