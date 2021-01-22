aA
Премьеры стран Балтии в пятницу призвали ведомства Евросоюза (ЕС) разрешить доставку созданной англичанами вакцины AstraZeneca еще до ее формального утверждения.
Страны Балтии призывают ЕС разрешить доставку вакцины AstraZeneca до ее подтверждения
© AP / Scanpix

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что премьеры Литвы, Латвии и Эстонии присоединились к обращению, принятому ранее на этой неделе Данией, Грецией, Австрией и Чехией.

"Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить ее незамедлительное распростраение еще до ее подтверждения. Точно придерживаться процедур важно. Но также важна и скорость. Промедление стоит жизней", - написала И. Шимоните в своем твиттере.

Статьи по теме:
Венгрия первой в ЕС закупает вакцину "Спутник V"  (25)
Президент Литвы: нам пообещали – до лета сможем привить 70% жителей  (182)

Европейское агентство по лекарственным средствам намерено принять решение по вакцине, созданной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, 29 января. Ранее Еврокомиссия уже подтвердила вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, ее транспортировка проще.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в мире: 10 указов Байдена и 200 прививок в минуту в Британии

Джо Байден подпишет десять указов о мерах борьбы с...

TOP новостей

Главный эпидемиолог Литвы: пик второй волны прошел, но есть угроза третьей (4)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в передаче...

Прогноз главы Минздрава Литвы: карантин продлят еще на месяц (34)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал Verslo žinios...

Koronavirusas Baltarusijoje Aliaksandras Lukašenka

Что происходит с экономикой Беларуси во время пандемии и политического кризиса? (75)

Как политический кризис в Беларуси влияет на...

Президент Литвы: нам пообещали – до лета сможем привить 70% жителей (182)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу во время...

Коронавирус в Литве: 1032 новых случая COVID-19, 29 человек умерли (18)

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1032 новых...