2024.07.31 15:15

Странное решение Минздрава: всем работникам – частное страхование здоровья

 
Лаурина Вирелюнайте
ru.DELFI.lt
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Минздрав под руководством Арунаса Дулькиса всем работникам приобрел дополнительное страхование здоровья. Представитель находящихся в оппозиции „крестьян“, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что это доказательство того, что своим обещаниям не верит ни министр, ни все министерство.

На Центральном портале госзакупок появилась информация о том, что договор с компанией BTA Baltic Insurance Companyо медицинском страховании работников Минздрава был заключен в конце 2023 года.

Максимальная сумма договора – 88 000 евро. Первым об этой покупке сообщил портал Alfa.

Delfi обратился за комментарием к работникам Минздрава и интересовался, можно ли это расценивать как признание Дулькиса того, что обязательного страхования здоровья недостаточно.

Пресс-секретарь Минздрава Юлиянас Галишанскис напрямую на вопрос не ответил, он пояснил, что в законе речь идет об обязательном страховании здоровья и дополнительном (добровольном) страховании.

„Все необходимые услуги здравоохранения оплачивают из Фонда обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ), а расходы на здравоохранение и компенсируемые лекарства, которые не оплачивает бюджет ОНЗ, могут оплачивать за счет дополнительного (добровольного) страхования“, – сказал он.

Галишанскис сказал Delfi, что дополнительное страхование - это средство поощрения, цель которого – привлечение и сохранение хороших специалистов, создание привлекательных условий труда и мотивация работников.

По его словам, этот способ мотивации действует с конца 2023 до декабря 2024 г.

„Мы советовались с работниками, спрашивали, какие средства их мотивировали бы, министерство ввело более гибкий график работы, больше внимания уделяет профессиональному совершенствованию работников, вовлекает работников в принятие решений“ – сказано в ответе Галишанскиса.

Минздрав заметил, что это средство поощрения предложили сами работники.

„В конце года мы оценим воздействие этой меры на привлечение и сохранение работников и будем решать целесообразность ее дальнейшего использования“, – сказал Галишанскис.

В его ответе сказано, что дополнительное страхование здоровья и другие средства поощрения работодатели используют для создания привлекательных условий труда.

„Госсектор конкурирует с частным за хороших специалистов, поэтому госучреждения должны думать о мерах поощрения, а не только о зарплатах“, – прибавил он.

Sveikatos apsaugos ministerija

На эту новость отреагировал бывший глава Минздрава Аурелиюс Верига.

По его словам, сложно найти подходящие слова, чтобы охарактеризовать ситуацию.

„Во-первых, это ближайшая команда министра. Она не укомплектована, это не вопрос каких-то „бонусов“. Похоже, что никто не хочет работать с таким руководителем министерства“, – сделал вывод нынешний европарламентарий.

Политик был удивлен, что министерство, которое отвечает за политику в этой сфере, заказывает частное медицинское страхование для работников. А ведь именно Минздрав принимает решения для уменьшения очередей к врачам и другие важные решения.

„Не является ли это признанием того, что все сказки о „табло“ и других „реформах“ убедили только, возможно, президентскую службу? Им не верит и министр, и все министерство, которая, словно капитулируя, признает, что система здравоохранения настолько достала, что самим приходится оформлять частную страховку“, – вопрошал он в фейсбуке.

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