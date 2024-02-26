Страховщики рассказали, на каких улицах столицы чаще всего случаются ДТП

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

ДТП может произойти на любой улице или на любом перекрестке города, однако статистика показывает, что в некоторых местах ДТП происходят гораздо чаще. Страховщики обращают внимание на то, что на таких аварийных участках водители должны быть намного внимательнее - не только соблюдать Правила дорожного движения, но и следить за безопасностью других участников движения, пишет портал madeinvilnius.lt.

"По данным нашей компании, самые аварийные улицы Вильнюса - ул. Укмергес, Озо, Гележинё Вилко, а также проспекты Саванорю и Лайсвес", – сказал представитель страховой компании Gjensidige Агнюс Гучюс.

Гучюс рекомендует водителям на этих улицах быть внимательными, когда они перестраиваются из одной полосы в другую, должным образом оценивать скорость других участников движения и расстояние до них.

"На улицах с интенсивным движением надо быть готовым к резкому торможению, поэтому важно соблюдать расстояние, чтобы такой маневр был успешным", – сказал Гучюс и напомнил о правиле 3 секунд.

"Когда автомобиль перед вами проезжает какой-то объект, например, знак, другой какой-то ориентир, мысленно отсчитайте 3 секунды. Если вы до этого объекта доедете быстрее, то вы находитесь слишком близко к едущему впереди авто", – напомнил он.

"Но если дорога мокрая или скользкая, то такое расстояние может быть длиннее - до 10 секунд. Соблюдение расстояния снижает риск ДТП.

Надо помнить, что особенно велика вероятность ДТП в часы пик – утром в 8–9 ч. и в 17–18 ч. вечером", – заметил Гучюс.

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