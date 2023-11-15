Стоящих в очереди на литовской границе развлекают лисы

 
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ФОТО: стоп-кадр
Каждый, кто ездит по трассам и за границу, замечал: стоит остановиться на АЗС или в очереди к пункту пропуска, как нередко прибегают собаки или коты, выпрашивающие еду. А как насчет других "пушистых"?

Рядом с пунктом пропуска Шальчининкай – Бенякони свои "котики" и "собачки" – здесь бегают лисы и никого не боятся, пишет abw.by. В долгой очереди они для путешественников как развлечение. Недавно видео с лисами появилось в телеграм-канале о переходе границы, на свой ютуб-канал его залил портал АвтоГродно.

В комментарии под видео его автор написал: "Мы простояли 7 часов, было нормально, лисы не дали заскучать. Милота". На видео видны сразу три лисы, с обыденным видом мимо них проходит человек, вероятно, работник пункта пропуска, а дикие животные нисколько не боятся его.

Как отмечается, возле погранпереходов есть густые леса, откуда порой к людям выходят дикие животные.

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