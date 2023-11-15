Стоящих в очереди на литовской границе развлекают лисы

Рядом с пунктом пропуска Шальчининкай – Бенякони свои "котики" и "собачки" – здесь бегают лисы и никого не боятся, пишет abw.by. В долгой очереди они для путешественников как развлечение. Недавно видео с лисами появилось в телеграм-канале о переходе границы, на свой ютуб-канал его залил портал АвтоГродно.

В комментарии под видео его автор написал: "Мы простояли 7 часов, было нормально, лисы не дали заскучать. Милота". На видео видны сразу три лисы, с обыденным видом мимо них проходит человек, вероятно, работник пункта пропуска, а дикие животные нисколько не боятся его.