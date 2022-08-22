Столичным водителям придется вооружиться терпением - движение на Гележинё Вилко стоит почти весь день и так будет до 1 сентября

Жители Вильнюса делятся информацией о том, что ситуация в обед почти не изменилась, весь день пропускная способность на этой улице плохая.

"Сентябрь еще не начался, а уже почти полдня приходится стоять в заторе. Я не могу понять, почему дорожные работы нельзя проводить ночью, а не днем, когда интенсивность движения очень высокая. Что будет вечером? Люди два часа будут ехать домой", –возмущался один водитель.

Пресс-секретарь компании JUDU ("Услуги сообщения") Морта Бичкаускайте сказала Delfi, что причина такой ситуации - дорожные работы, водителям требуется снижать скорость, иногда полностью останавливаться, это замедляет движение – формируются заторы. Во время вечернего пика ситуация может стать еще хуже, поэтому водителей призывают выбирать другие маршруты.

Бичкаускайте сказала, что работы на этой улице будут продолжаться до 1 сентября, поэтому заторы возможны и в другие дни.