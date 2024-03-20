Столичный вокзальный район атакуют крысы

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Жители заметили рядом с Вильнюсским железнодорожным вокзалом необычную картину: крыс среди бела дня. Они видели грызунов прямо на остановке, а под деревьями - норы, пишет портал madeinvilnius.lt.

Выяснилось, что это не первый случай, когда на вокзале жители видят крыс. Поступала информация о крысах на вокзале и осенью.

"Обычно крысы водятся там, где много мусора и пищевых отходов. Естественно, что в местах массового скопления людей, например, на вокзале, мусора бывает больше. По этой причине мы регулярно реагируем на сообщения жителей и проводим дератизацию. В последний раз в районе вокзала ее проводили в начале осени", – сказал представитель столичного муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Муниципалитету известно, что весной крысы вернулись в это место, поэтому будет организована весенняя дератизация. После этой процедуры крыс на вокзале не останется.

Видео можно увидеть здесь.

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