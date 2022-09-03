Столичный проспект Конституциёс превратился в арену шоу: болиды Формулы-1 и новый рекорд Гиннеса

Red Bull Showrun впервые прошел в Литве еще в 2010 году, но команда, утверждая, что тогда отлично провела время, решила повторить шоу и привезла в Вильнюс три машины Формулы-1, каждую из которых зрители могли увидеть в субботу.
Правда, звук только одного болида с двигателем V8 объемом 2,4 литра разносился эхом по проспекту Конституциёс, а еще два зрители могли просто посмотреть на выставке. Однако, чтобы присутствующим не было мало, зрелищному шоу помогал и мотоакробат Арас Гибежа, который решил улучшить мировой рекорд по езде на заднем колесе, не касаясь мотоцикла руками.
Ранее самую длинную дистанцию в 567 метров в 2019 году преодолел индийский гонщик, а в эту субботу А. Гибеже удалось занести новый рекорд и литовское имя в Книгу рекордов Гиннеса. Мотоциклист проехал 580 метров по проспекту Конституциёс на заднем колесе, не касаясь мотоцикла руками.
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