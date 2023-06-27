Столичный муниципалитет дискриминирует детей с инвалидностью

Служба контролера равных возможностей отметила, что в соответствии с действующим порядком, ученикам с проблемами опорно двигательного аппарата и недееспособным детям муниципалитет организует подвоз в школы и назад. Детей могут возвращать не обязательно домой, но и в дневной центр.

1 июля 2023 года вступают в силу обновленные правила предоставления этих услуг. Согласно новым правилам, руководство школ составляет список учреждений (учреждений опеки, дневных центров), в которые привозят таких детей. В то же место из школы должны везти не меньше 5 детей, если такая группа не набирается, то услуга предоставляться не будет.

По словам службы, муниципалитет принял такое решение для рационального планирования времени и денег.

Жалобу контролеру подали представители организации Lietaus vaikai (при Литовской ассоциации аутизма). Они отметили, что сейчас, после введения нового порядка детей из школы в дневной центр придется возить родителям.