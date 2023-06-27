Столичный муниципалитет дискриминирует детей с инвалидностью

Служба контролера равных возможностей отметила, что в соответствии с действующим порядком, ученикам с проблемами опорно двигательного аппарата и недееспособным детям муниципалитет организует подвоз в школы и назад. Детей могут возвращать не обязательно домой, но и в дневной центр.
1 июля 2023 года вступают в силу обновленные правила предоставления этих услуг. Согласно новым правилам, руководство школ составляет список учреждений (учреждений опеки, дневных центров), в которые привозят таких детей. В то же место из школы должны везти не меньше 5 детей, если такая группа не набирается, то услуга предоставляться не будет.
По словам службы, муниципалитет принял такое решение для рационального планирования времени и денег.
Жалобу контролеру подали представители организации Lietaus vaikai (при Литовской ассоциации аутизма). Они отметили, что сейчас, после введения нового порядка детей из школы в дневной центр придется возить родителям.
По данным ассоциации, родители детей со спецпотребностями никак не могут повлиять на то, чтобы собралась группа из необходимого числа детей, поэтому новый порядок дискриминирует их возможности пользоваться предоставляемой услугой.
Сабатаускайте обратила внимание на то, что такая ситуация не даст родителям полноценно работать.
"Не всегда есть возможность покинуть рабочее место. Кроме того, возникает вопрос оптимальности нового порядка. Например, в школе учатся четверо детей со спецпотребностями, которые посещают тот же дневной центр. Действительно ли дешевле отвезти их в разные места по месту жительства, вместо того, чтобы доставить в один дневной центр?" – отмечает она.
Контролер обратилась в муниципалитет и предложила обеспечить подвоз всем недееспособным детям, когда они в этом нуждаются.