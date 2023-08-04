Столичных водителей ждет сюрприз: в городе появятся не только радары, измеряющие среднюю скорость

Представители муниципалитета информируют, что подписан договор о покупке 4 стационарных радаров, измеряющих среднюю скорость, и 1 мобильного комплекта. Правда, это не все оборудование, которое муниципалитет планирует приобрести. Чтобы дисциплинировать водителей, заключен договор о покупке имитационного оборудования (всего купят 10 муляжей). Об этом рассказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Представитель муниципалитета сказал, что стационарные радары, измеряющие среднюю скорость, установят в нескольких местах:

на участке Гележинё Вилко от виадука в парке Вингис до тоннеля под парламентом (в обоих направлениях, всего участки по 1,8 км),

на Западной объездной дороге около проспекта Пилайтес (2,37 км),

на ул. Т.Нарбуто в сторону ул. Селю (1,33 км).

"Эти места были выбраны с учетом частых нарушений скоростного режима", – указал представитель муниципалитета.