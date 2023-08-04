Столичных водителей ждет сюрприз: в городе появятся не только радары, измеряющие среднюю скорость

Представители муниципалитета информируют, что подписан договор о покупке 4 стационарных радаров, измеряющих среднюю скорость, и 1 мобильного комплекта. Правда, это не все оборудование, которое муниципалитет планирует приобрести. Чтобы дисциплинировать водителей, заключен договор о покупке имитационного оборудования (всего купят 10 муляжей). Об этом рассказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Представитель муниципалитета сказал, что стационарные радары, измеряющие среднюю скорость, установят в нескольких местах:
на участке Гележинё Вилко от виадука в парке Вингис до тоннеля под парламентом (в обоих направлениях, всего участки по 1,8 км),
на Западной объездной дороге около проспекта Пилайтес (2,37 км),
на ул. Т.Нарбуто в сторону ул. Селю (1,33 км).
"Эти места были выбраны с учетом частых нарушений скоростного режима", – указал представитель муниципалитета.
Систему мобильных радаров и муляжи часто будут переносить с места на место. Правда, муниципалитет для поддержания дисциплины водителей предусмотрел целых 60 мест, на которых будут устанавливать то мобильный радар, измеряющий среднюю скорость, то его муляж.
Стационарные радары такого типа установят до конца февраля 2024 года. После этого их будут тестировать и настраивать, функционировать они начнут после проверки и подключения к сети.