Первый новый "радар" появился на ул. Осло около Лаздинайского моста, второй на этой неделе установлен на ул. T.Нарбуто. Водители предполагают, что последний еще не работает, поскольку не стоит предупреждающий о радаре знак. Однако первый ПКС уже работает.

Greičio matuoklis Teodoro Narbuto gatvėje © Reidas Vilniuje nuotr.

Представители Вильнюсского муниципалитета подтвердили, что в городе появятся новые ПКС. Отмечается, что ПКС будут отслеживать не только нарушителей скоростного режима, но и тех, кто ездит по полосе А, нарушает сигналы светофора.

Муниципалитет представил список 16 мест, где появятся новые ПКС:

проспект Саванорю у ул. Вадувос

ул. Антакальнё у ул. Твярячаус

ул. Оланду у ул. Филарету

ул. T.Нарбуто у ул. Селю

ул. Укмергес у ул. Парибё

Молетское шоссе у ул. Скярсинес

Неменчинское шоссе у ул. Сваёню

ул. Озо у ул. Кярнавес

ул. Швитригайлос у ул. Кауно

ул. Гарюну у ул. Паняришкю

ул. Гальвес у ул. Ю.Тишкявичаус

ул. Калварию у ул. В.Герулайчё

ул. С.Баторо у ул. Рудянс

проспект Лайсвес у ул. Виршулишкю

ул. Осло у проспекта Лайсвес

Минское шоссе у ул. Гурю

Все эти ПКС будут оборудованы и включены до апреля 2023 года.