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В Вильнюсе появляются новые посты контроля скорости. Муниципалитет не скрывает – всего появится 16 новых и "умных" ПКС.
Moderniausias greičio matuoklis, Vilnius
Moderniausias greičio matuoklis, Vilnius
© Gamintojo archyvas

Первый новый "радар" появился на ул. Осло около Лаздинайского моста, второй на этой неделе установлен на ул. T.Нарбуто. Водители предполагают, что последний еще не работает, поскольку не стоит предупреждающий о радаре знак. Однако первый ПКС уже работает.

Greičio matuoklis Teodoro Narbuto gatvėje
Greičio matuoklis Teodoro Narbuto gatvėje
© Reidas Vilniuje nuotr.
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Представители Вильнюсского муниципалитета подтвердили, что в городе появятся новые ПКС. Отмечается, что ПКС будут отслеживать не только нарушителей скоростного режима, но и тех, кто ездит по полосе А, нарушает сигналы светофора.

Муниципалитет представил список 16 мест, где появятся новые ПКС:
проспект Саванорю у ул. Вадувос
ул. Антакальнё у ул. Твярячаус
ул. Оланду у ул. Филарету
ул. T.Нарбуто у ул. Селю
ул. Укмергес у ул. Парибё
Молетское шоссе у ул. Скярсинес
Неменчинское шоссе у ул. Сваёню
ул. Озо у ул. Кярнавес
ул. Швитригайлос у ул. Кауно
ул. Гарюну у ул. Паняришкю
ул. Гальвес у ул. Ю.Тишкявичаус
ул. Калварию у ул. В.Герулайчё
ул. С.Баторо у ул. Рудянс
проспект Лайсвес у ул. Виршулишкю
ул. Осло у проспекта Лайсвес
Минское шоссе у ул. Гурю

Все эти ПКС будут оборудованы и включены до апреля 2023 года.

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