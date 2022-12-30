Первый новый "радар" появился на ул. Осло около Лаздинайского моста, второй на этой неделе установлен на ул. T.Нарбуто. Водители предполагают, что последний еще не работает, поскольку не стоит предупреждающий о радаре знак. Однако первый ПКС уже работает.
Представители Вильнюсского муниципалитета подтвердили, что в городе появятся новые ПКС. Отмечается, что ПКС будут отслеживать не только нарушителей скоростного режима, но и тех, кто ездит по полосе А, нарушает сигналы светофора.
Муниципалитет представил список 16 мест, где появятся новые ПКС:
проспект Саванорю у ул. Вадувос
ул. Антакальнё у ул. Твярячаус
ул. Оланду у ул. Филарету
ул. T.Нарбуто у ул. Селю
ул. Укмергес у ул. Парибё
Молетское шоссе у ул. Скярсинес
Неменчинское шоссе у ул. Сваёню
ул. Озо у ул. Кярнавес
ул. Швитригайлос у ул. Кауно
ул. Гарюну у ул. Паняришкю
ул. Гальвес у ул. Ю.Тишкявичаус
ул. Калварию у ул. В.Герулайчё
ул. С.Баторо у ул. Рудянс
проспект Лайсвес у ул. Виршулишкю
ул. Осло у проспекта Лайсвес
Минское шоссе у ул. Гурю
Все эти ПКС будут оборудованы и включены до апреля 2023 года.
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