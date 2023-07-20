Столичные водители предупреждают о выбоинах на дорогах

Яма на первый взгляд не очень большая, но видно, что она намного глубже, потому что колесо упавшей машины просто застряло между асфальтовыми стенками, но никакой опоры внизу не видно.

Руководитель по связям с общественностью компании Grinda, занимающейся ремонтом и надзором столичных улиц Эгидиюс Степонавичюс сказал, что появление этой ямы не было связано с бурей, разразившейся ночью и утром. Он сообщил, что дорожные работы на этой улице проводит компания YIT Lietuva, поэтому ее представители уже проинформированы о происшествии и будут заделывать выбоину. На вопрос, не может ли эта яма быть еще одним провалом, образовавшимся на дороге, Э. Степонавичюс ответил, что это скорее связано с текущими дорожными работами.