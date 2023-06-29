29 июня 2023 г. 06:57

Столичные водители критикуют действия муниципалитета: на новом кольцевом перекрестке не могут развернуться автобусы

 
Эгле Гирдяните
ru.DELFI.lt
Žiedinė sankryža Pilaitėje
Žiedinė sankryža Pilaitėje
ФОТО: Facebook

Работы по обновлению дорог в Вильнюсе радуют не всех. Правда, некоторые решения вызывают вопросы не только у водителей автомобилей. Жители столичного микрорайона Пилайте удивлены новым кольцевым перекрестком около проспекта Пилайтес - он спроектирован так, что там не могут благополучно проехать даже автобусы.

Жители утверждают, что этот проект необдуманный. Уже неделю назад водители делились фотографиями, как на перекрестке застрял автобус, не мог выехать.

Местные жители не скрывали удивления и тем, что перекресток открыли, когда работы еще не были завершены, а это доставило немало неудобств как водителям, так и рабочим.

"Интересно, те, кто проектирует такие улицы, понимают, что есть стандарты для дорог разного класса. Сколько можно пускать по ветру деньги налогоплательщиков?" – возмущался один вильнюсец.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Ирмантас Кузас сказал, что работы проводят с учетом технического проекта.

"Во время проектирования решили сделать кольцевой перекресток, чтобы улучшить пропускную способность, повысить удобства, безопасность. Кольцевой перекресток спроектирован с учетом законов, внутренняя часть выполнена из шашки, приспособлена для движения габаритного транспорта, чтобы он во время маневров мог заезжать на эту часть", – сказал он.

Представитель муниципалитета обратил внимание на то, что работы еще не завершены.

"Пока там еще стоят предупреждающие знаки, которые мешают маневрировать. После того как их уберут, общественный транспорт будет проезжать без проблем", – пояснил Кузас.

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