Столичные власти выдали разрешение на строительство легкоатлетического манежа в Жирмунай

"Легкоатлетический манеж, вероятно, станет одной из важнейших спортивных баз города как благодаря своей современной планировке, так и удобному расположению в городе", – заявил мэр Валдас Бенкунскас в пресс-релизе самоуправления.

Сообщается, что легкоатлетический манеж будет построен в Жирмунай на территории площадью 1,3 га, недалеко от поместья Тускуленай и мемориального комплекса жертвам советского оккупационного режима.

Здание будет двухэтажным. Будущий манеж планируется разделить на секторы для метания копья, диска и толкания ядра. Также будут оборудованы отдельные спортзалы, один из которых предназначен исключительно для подготовки спортсменов высокого класса.