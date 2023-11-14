Столичные власти выдали разрешение на строительство легкоатлетического манежа в Жирмунае

"Легкоатлетический манеж, вероятно, станет одной из важнейших спортивных баз города как благодаря своей современной планировке, так и удобному расположению в городе", – заявил мэр Валдас Бенкунскас в пресс-релизе самоуправления.
Сообщается, что легкоатлетический манеж будет построен в Жирмунае на территории площадью 1,3 га, недалеко от поместья Тускуленай и мемориального комплекса жертвам советского оккупационного режима.
Здание будет двухэтажным. Будущий манеж планируется разделить на секторы для метания копья, диска и толкания ядра. Также будут оборудованы отдельные спортзалы, один из которых предназначен исключительно для подготовки спортсменов высокого класса.
В большой манежной зоне на первом этаже проектируются все необходимые спортивные секторы: 200-метровая беговая дорожка с 6 полосами, 60-метровая спринтерская дорожка с 8 полосами, сектор для прыжков в высоту, сектор для прыжков в длину и тройных прыжков, сектор для прыжков с шестом и сектор толкания ядра.