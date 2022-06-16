Nr. 1.

Человек получает ссылку, связанную с платформами Vinted, DPD, Skelbiu.lt, LP Express и др., в которой просят ввести данные платежной карты (номер CCV/CVV, срок действия и номер карты), когда человек это делает, мошенники получают доступ к его карте, используют эти данные для оплаты товаров и услуг в интернете.

Nr. 2.

Мошенник звонит и представляется банковским служащим. Предоставляет человеку ложную информацию (например, о преступлении, связанном со счетом человека или необходимости срочно обновить безопасность э-банкинга или программного обеспечения), так выманивает данные для подключения, т.е. персональный код, коды подключения к э-банкингу, потом это незаконно используется для проведения финансовых операций.



Nr. 3.

Человек получает смс-сообщение якобы из банка (например, сообщается, что его подключение заблокировано или со счета нелегально списаны деньги), в нем указано, что для восстановления доступа или блокирования нелегального перевода средств надо перейти по ссылке (например, seb-accpaslaugos.com, e-seb-saskaita.com, seb.login20.com, seb.login26.com, swed.pagalba-palaikymas.com и др.). Если активировать такую ссылку, то клиента просят ввести данные для подключения к э-банкингу (например, персональный код, код клиента банка), после того как клиент это сделает, с его счета начнут осуществлять нелегальные операции.