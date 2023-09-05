Столичное самоуправление: уже можно обращаться за компенсацией расходов на отопление

Следует напомнить, что при обращении за компенсацией за месяц до начала отопительного сезона или позже, либо в течение отопительного сезона компенсация предоставляется за весь период отопительного сезона – для получения компенсации с октября заявление можно подать до 30 апреля.
Предварительную сумму компенсации можно узнать с помощью калькулятора для расчета компенсации расходов на отопление жилья.
Право на получение компенсации определяется в соответствии с Законом о денежной социальной поддержке малоимущих граждан. Самоуправление призывает подавать заявления электронным способом на сайте spis.lt.
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