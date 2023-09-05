05 сентября 2023 г. 11:19

Столичное самоуправление: уже можно обращаться за компенсацией расходов на отопление

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: V.Cesevičiūtės nuotr.

Жители Вильнюса уже могут обращаться за компенсацией расходов на отопление жилья, сообщает самоуправление.

Следует напомнить, что при обращении за компенсацией за месяц до начала отопительного сезона или позже, либо в течение отопительного сезона компенсация предоставляется за весь период отопительного сезона – для получения компенсации с октября заявление можно подать до 30 апреля.

Предварительную сумму компенсации можно узнать с помощью калькулятора для расчета компенсации расходов на отопление жилья.

Право на получение компенсации определяется в соответствии с Законом о денежной социальной поддержке малоимущих граждан. Самоуправление призывает подавать заявления электронным способом на сайте spis.lt.

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