Столичное самоуправление планирует привлекать на работу в полицию единовременными выплатами в размере 10 000 евро

В среду Вильнюсский городской муниципальный совет одобрил предложение о выделении единовременного финансового пособия с целью привлечения полицейских в Главный комиссариат полиции Вильнюсской области (ГКПВО). Средства на данное финансовое поощрение будут выделены из столичного муниципального бюджета.

"На сегодняшний день в Вильнюсе не хватает около 400 полицейских. Несмотря на то, что привлечение полицейских не является прямой функцией муниципалитета, город понимает, какое значение имеет этот дефицит для общей ситуации с безопасностью, поэтому было принято решение побуждать молодых людей к выбору этой профессии и работе в столице", – говорит мэр столицы Валдас Бенкунскас в пресс-релизе.