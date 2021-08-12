Столичная полиция обращается за помощью к обществу: просьба помочь идентифицировать нарушителей

Столичная полиция обращается за помощью к обществу - всех, кто располагает значимой для следствия информацией, видеоматериалами, иной информацией о людях, которые совершали противоправные действия, просят связаться с полицией по эл. почте spauda@policija.lt (прислать материалы). Просьба указать свои контакты для обратной связи.
Также просят откликнуться пострадавших во время беспорядков по номеру 8 605 67339.
"Мы надеемся на помощь общества, чтобы можно было как можно скорее идентифицировать нарушителей порядка и привлечь их к ответственности", - сказано в сообщении.
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