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Вильнюсская полиция проводит расследование по 2 ч. 283 ст. УК ЛР (беспорядки), в связи с событиями 10 августа на площади Независимости, в Вильнюсе, у здания парламента (митинг перерос в массовые беспорядки). В результате пострадали стражи порядка, был нарушен общественный порядок, пострадали другие лица.
Столичная полиция обращается за помощью к обществу: просьба помочь идентифицировать нарушителей
© DELFI / Orestas Gurevičius

Столичная полиция обращается за помощью к обществу - всех, кто располагает значимой для следствия информацией, видеоматериалами, иной информацией о людях, которые совершали противоправные действия, просят связаться с полицией по эл. почте spauda@policija.lt (прислать материалы). Просьба указать свои контакты для обратной связи.

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Также просят откликнуться пострадавших во время беспорядков по номеру 8 605 67339.

"Мы надеемся на помощь общества, чтобы можно было как можно скорее идентифицировать нарушителей порядка и привлечь их к ответственности", - сказано в сообщении.

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