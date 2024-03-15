Столичная полиция будет использовать новое оборудование – призовет к порядку хулиганов на автомобилях и мотоциклах

Жительница Вильнюса Юлия сказала, что как только в Литве потеплело, жители Науяместиса потеряли покой - на улицы выехали не только мотоциклы, но и автомобили, которые своим ревом мешают спокойному отдыху.
"Каждое лето то же самое – неважно, мотоцикл или автомобиль, но им надо мчаться или наоборот ехать медленно, но постоянно жать на газ, добиваясь сильного шума", – рассказала она.
Виктория, которая живет недалеко от Западной объездной дороги, также обратилась в редакцию Delfi, рассказав, что эта дорога - настоящая головная боль для жителей, с началом сезона мотоциклистов, звуки этой техники уже можно слышать и по ночам, спокойно не поспишь.
"Я не понимаю, зачем они так делают. Каждый год появляется какой-то деятель, которому доставляет удовольствие гонять на ревущем мотоцикле. Летом молодежь устраивает и несанкционированные гонки, как на мотоциклах, так и на автомобилях, но никто не реагирует на это", – сказала Виктория.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что до сих пор у муниципалитета был лишь один прибор для измерения уровня шума, но его использовали не для фиксации нарушений, а для оценки конкретной ситуации. Он информировал, что на данный момент начата процедура закупки дополнительного оборудования для измерения шума.
"Сейчас осуществляют закупку такого оборудования. Его передадут полиции, которая будет использовать его по мере необходимости. Точно уровень шума могут замерять только аккредитованные лаборатории, а контроль за нормами гигиены проводит Национальный центр общественного здравоохранения. В сфере управления шумом муниципалитет много внимания уделяет серьезным нарушениям, когда шум мешает работе или отдыху людей" – сказал Грубинскас.