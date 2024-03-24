Столица окрасилась в зеленое - жители Вильнюса празднуют Вербное воскресенье

Празднуется эпизод, описанный в Библии

Всего за неделю до великого католического и весеннего праздника Пасхи в церкви отмечают Страсти Господни или Вербное воскресенье, совершаются службы и освящаются вербы. Католическая община празднует описанный в Библии вход Христа в Иерусалим в Вербное воскресенье.

В Новом Завете описывается, что на Елеонской горе Иисус послал двух учеников привести молодого осла в деревню. Приведя ослика, ученики накрыли его своими плащами и посадили на него Иисуса. Люди приветствовали Иисуса, направлявшегося в Иерусалим, как посланного Богом Мессию, и устилали дорогу одеждой и ветвями деревьев.

Обычаи Вербного воскресенья