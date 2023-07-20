Столица Литвы начинает готовиться к Рождеству: объявляет конкурс идей для оформления Кафедральной площади

По словам вице-мэра Вильнюса Симоны Белюне, надеемся, что после прошлогодних сомнений общественности в прозрачности государственных закупок столичного самоуправления, в этом году все пройдет гладко и недоразумений больше не будет. "Мы стремимся к открытости и прозрачности, готовясь к одному из самых долгожданных праздников в столице. Мы хотим, чтобы новая практика организации конкурса развеяла все сомнения по организации Рождества в Вильнюсе. Надеемся на творческие идеи, которые сделают рождественские праздники в городе незабываемым событием для всех жителей и гостей города», — сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.
Отмечается, что стоимость создания идеи рождественского проекта и услуг по ее реализации не должна превышать 90 тыс. евро со всеми налогами.
Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) в декабре прошлого года подтвердила, что расследует обстоятельства, связанные с расходами Вильнюсского городского самоуправления на рождественскую елку и другие праздничные атрибуты.
"Служба по расследованию финансовых преступлений получила информацию о расходах Вильнюсского городского самоуправления на праздничные нужды и изучает ее", — подтвердил ELTA специалист по связям с общественностью службы Томас Шяшкус.
Между тем, 22 декабря FNTT информировала ELTA, что не начала досудебного расследования по поводу рождественских расходов Вильнюсского городского самоуправления. "Принято решение об отказе в возбуждении досудебного расследования, так как признаков возможного уголовного преступления не обнаружено", — говорится в письменном ответе пресс-секретаря Службы по расследованию финансовых преступлений Модесты Зданаускайте.