20 июля 2023 г. 13:31

Столица Литвы начинает готовиться к Рождеству: объявляет конкурс идей для оформления Кафедральной площади

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Менее чем за полгода до зажжения рождественской елки на главной площади Вильнюса Вильнюсское городское самоуправление объявляет конкурс на идею рождественского украшения Кафедральной площади и услуг по реализации этой идеи.

По словам вице-мэра Вильнюса Симоны Белюне, надеемся, что после прошлогодних сомнений общественности в прозрачности государственных закупок столичного самоуправления, в этом году все пройдет гладко и недоразумений больше не будет. "Мы стремимся к открытости и прозрачности, готовясь к одному из самых долгожданных праздников в столице. Мы хотим, чтобы новая практика организации конкурса развеяла все сомнения по организации Рождества в Вильнюсе. Надеемся на творческие идеи, которые сделают рождественские праздники в городе незабываемым событием для всех жителей и гостей города», — сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.

Отмечается, что стоимость создания идеи рождественского проекта и услуг по ее реализации не должна превышать 90 тыс. евро со всеми налогами.

Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) в декабре прошлого года подтвердила, что расследует обстоятельства, связанные с расходами Вильнюсского городского самоуправления на рождественскую елку и другие праздничные атрибуты.

"Служба по расследованию финансовых преступлений получила информацию о расходах Вильнюсского городского самоуправления на праздничные нужды и изучает ее", — подтвердил ELTA специалист по связям с общественностью службы Томас Шяшкус.

Между тем, 22 декабря FNTT информировала ELTA, что не начала досудебного расследования по поводу рождественских расходов Вильнюсского городского самоуправления. "Принято решение об отказе в возбуждении досудебного расследования, так как признаков возможного уголовного преступления не обнаружено", — говорится в письменном ответе пресс-секретаря Службы по расследованию финансовых преступлений Модесты Зданаускайте.

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