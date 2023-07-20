Столица Литвы начинает готовиться к Рождеству: объявляет конкурс идей для оформления Кафедральной площади

По словам вице-мэра Вильнюса Симоны Белюне, надеемся, что после прошлогодних сомнений общественности в прозрачности государственных закупок столичного самоуправления, в этом году все пройдет гладко и недоразумений больше не будет. "Мы стремимся к открытости и прозрачности, готовясь к одному из самых долгожданных праздников в столице. Мы хотим, чтобы новая практика организации конкурса развеяла все сомнения по организации Рождества в Вильнюсе. Надеемся на творческие идеи, которые сделают рождественские праздники в городе незабываемым событием для всех жителей и гостей города», — сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.