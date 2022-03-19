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В ближайшие дни антициклон приведет к безветренной и сухой погоде, будет все теплее и теплее.
Столбики термометров поднимаются все выше: приятные погодные сюрпризы ожидают в середине недели
© DELFI / Andrius Ufartas

19 марта существенных осадков не ожидается. Ночью в западных районах местами сформируется туман. Самая низкая температура ночью 0–5 мороза, в восточной части страны местами 6–8 градусов со знаком минус, на побережье около 1 градуса тепла, самая высокая температура днем - ​​5–10 градусов тепла.

20 марта без осадков. Ночью местами ожидается туман. Температура воздуха ночью - от 4 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем - ​​до 8–13 градусов со знаком плюс.

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21 марта без осадков. Температура ночью 0–5, местами до 7 градусов мороза, днем ​​воздух прогреется до 10–15, на взморье - до 7–9 градусов тепла.

22 марта без осадков. Температура ночью 0–5, местами до 7 градусов мороза, днем ​​воздух прогреется до 11–16, на взморье - до 7–9 градусов тепла.

23 марта без существенных осадков. Температура воздуха ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​потеплеет - до 11-16 градусов, в западных районах местами ожидается 7-10 градусов тепла.

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