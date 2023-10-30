Стоимость поставки электроэнергии в ноябре: тысячи потребителей могут вздохнуть с облегчением

По расчетам Delfi, гарантированная поставка в ноябре будет стоить 19,69 цента за киловатт-час при «Стандартном» плане с единой тарифной зоной, что на 17,4% или на 4,2 цента дешевле, чем в октябре (23,85 цента). Счет за эту услугу за 150 кВтч в следующем месяце составит 29,5 евро (в октябре — 35,78 евро).
Цены на другие планы гарантированного энергоснабжения в ноябре: дневной тариф плана "Стандартный" для двухтарифных зон — 20,9 цента, а ночной тариф и тариф на выходные — 16,9 цента за кВтч. Тариф "Дом" обойдется в 18,1 цента для одной тарифной зоны, для двухтарифных зон - 19,1 цента днем и 15,9 цента за кВтч ночью и в выходные дни (абонентская плата составит 3 евро в месяц).
Цена гарантированной поставки рассчитывается путем прибавления 15% надбавки к биржевой цене предыдущего месяца и других составляющих. На бирже Nord Pool Spot в ценовой зоне Литвы электроэнергия в октябре стоила дешевле на 25,5%, чем в сентябре или на 3 цента до 8,74 цента за кВтч (без НДС) (в сентябре он составлял 11,73 цента).
Ниже мы приводим ориентировочное сравнение цен на электроэнергию у независимых поставщиков. Расчеты их "биржевых" планов производились с использованием средней октябрьской цены с 21% НДС и надбавки, публикуемой поставщиками и государственных взносов. Результаты их собственных расчетов могут быть разными, поскольку за основу они могут взять средние показатели биржевого рынка за несколько месяцев. Поэтому при принятии конкретных решений рекомендуем спрашивать цены у самих поставщиков.
Примечание: Enefit взимает ежемесячную плату в размере 2 евро.
В случае с Ignitis для расчетов выбран более дешевый "Почасовой" план. Некоторые независимые поставщики публикуют текущие цены на свои биржевые планы (цены могут варьировать в зависимости от потребления). Например, Elektrum Lietuva указывает 24,343 цента за кВтч (в прошлом месяце - 22,292 цента).
Компания Ignitis, как общественный поставщик, получила больше доходов, чем планировалось. "Эта сумма составляет около 13 млн евро, ее планируется вернуть потребителям общественных поставок в период 2024-2025 годов", - сказала Анастасия Скунчикайте, руководитель отдела электроэнергии Государственного совет по регулированию в сфере энергетики.
По мнению совета, верхний предел цен на услуги поставки в следующем году снизится на 1,5% и достигнет 21,58 цента за кВтч (сейчас он составляет 22,264 цента, а конкретный тариф энергоснабжения при однотарифной зоне и плане «Стандарт» составляет 22,7 цента за кВтч.). В свою очередь, Государственного совет по регулированию в сфере энергетики прогнозирует тариф 23,97 цента за кВтч за гарантированную поставку в ближайшие шесть месяцев.
Гарантированное снабжение распространяется на тех жителей, которые относятся к первой или второй стадии либерализации рынка электроснабжения, но не выбрали поставщика электроэнергии, либо их поставщик не выполняет свои обязательства, прекратил деятельность. Число потребителей этой услуги по-прежнему колеблется в районе 40 тысяч.
По закону оператор электрораспределительной сети ESO имеет право через 6 месяцев прекратить оказание услуги гарантированного снабжения потребителям. Пока ни о каких отключениях или их намерениях не сообщалось.